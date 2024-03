Reggio Calabria, consiglio metropolitano sul bilancio di previsione

StrettoWeb

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i Capigruppo, è convocato, in sessione ordinaria, ai sensi dell’art. 1, commi 8, 19 e 50, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché del titolo V del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitano relativo allo svolgimento delle sedute in modalità telematica, per il giorno 9 marzo 2024, con inizio alle ore 8:30 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 9:30 per discutere e deliberare sulla seguente proposta avente ad oggetto: proposta n. 25 del 26/2/2024 “approvazione definitiva bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

La partecipazione alla seduta “in videoconferenza” si svolge secondo le consuete modalità ed ogni partecipante deve esprimere il proprio voto in modo palese, per appello nominale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.