Reggio Calabria, che barzelletta: auto del Comune sulle strisce pedonali in pieno centro

Reggio Calabria, Piazza Italia. Ore 10 di questa mattina. Chi voleva attraversare la strada sulle strisce pedonali avrebbe trovato qualche difficoltà: un’automobile era stata posteggiata proprio sulle strisce, impedendo di fatto ai pedoni di passare dall’altro lato della strada in piena sicurezza. Una cattiva abitudine di troppi cittadini che, questa volta, farebbe ridere se non ci fosse da piangere: l’auto in questione aveva impressa sullo sportello il logo del Comune di Reggio Calabria.

Certo, a giudicare dalla foto il problema è anche un altro: le strisce pedonali, pur visibili, sono ridotte all’osso e usurate. Oltre ad evitare di parcheggiare i propri mezzi dove la legge non lo consente, dal Comune dovrebbero provvedere anche a far realizzare nuove strisce più evidente, onde evitare che un dipendente comunale distratto, o chiunque altro, vi parcheggi sopra.

