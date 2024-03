Reggio Calabria: cane ferito e legato ad un albero in provincia, interviene l’AIDAA

StrettoWeb

Lotta tra la vita e la morte il cane che ieri è stato trovato gravemente ferito e legato ad un albero a Caulonia in provincia di Reggio Calabria. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente nei prossimi giorni presenterà una denuncia formale presso la procura di Locri competente per territorio, mentre la stessa associazione ha deciso di mettere a disposizione una ricompensa di 2.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia formale rilasciata secondo legge alle forze dell’ordine permetterà l’individuazione e la condanna in via definitiva del responsabile del ferimento e dell’abbandono del cane ritrovato a Caulonia.

Legato con una corda ad un albero e con una ferita alla testa, lasciato senza cibo né acqua, destinato ad una morte atroce e certa. Vittima di tale atto crudele un cane, probabilmente di proprietà, trovato ieri agonizzante nelle campagne di Caulonia, a monte del torrente Amusa. Ad attirare i lamenti dell’animale un agricoltore del posto, impegnato nelle ricerche del suo di cane, scomparso da qualche settimana nella stessa zona. Arrivato in una fitta radura, davanti si è trovato davanti ai suoi occhi una scena pietosa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.