Reggio Calabria, Archi senz’acqua da giorni: “ci sono anziani che stanno male”

StrettoWeb

E’ arrivato ad un punto estremo la situazione della mancanza di acqua ad Archi, in via Gran Madre di Dio, dove nelle case popolari non arriva acqua da almeno quindici giorni. “Ci sono persone anziane che stanno male“, segnalano i cittadini che chiedono un intervento immediata da parte delle autorità competenti per risolvere una situazione che è diventata insostenibile.

Il timore è che possa accadere l’irreparabile, soprattutto per i tanti anziani che abitano in zona. “Hanno bisogno di acqua – spiegano ancora i residenti – andiamo avanti da giorni con i bidoni, su e giù per le scale“. In realtà un intervento, che doveva essere risolutivo, c’è stato, ma non ha sortito alcun effetto. “La pompa del pozzo si era bruciata – spiegano i cittadini – e ci era stato detto che avevano sostituito la pompa, ma nulla è cambiato” e le palazzine sono ancora senza un goccio d’acqua.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.