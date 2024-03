Reggio Calabria: due alunni del Nosside Pythagoras premiati alla giornata mondiale della poesia

StrettoWeb

Due dei discenti dell’istituto Nosside Pythagoras, Vincenzo Zito e Giulia Baccillieri, alunni della scuola Secondaria di primo grado, classe 2^E si classificano ai primi posti del concorso di poesia di cui in oggetto, sezione Young, indetto dall’Archivio di Stato in collaborazione con l’associazione culturale “Le Muse” di Reggio Calabria.

Primo premio “Segrete Sillabe” consegnato dall’Archivio di Stato per Vincenzo Zito e primo premio concorso di poesia per Giulia Baccillieri, consegnato dall’associazione culturale “Le Muse”.

I due scrittori in erba hanno saputo esprimere, attraverso il linguaggio della poesia, il senso delle riflessioni sviluppate in classe intorno a temi tanto delicati quanto attuali dimostrando che, attraverso la parola, tutto ciò che esiste può “essere detto“, che ogni cosa del mondo è raccontabile (dalla foglia che cade da un albero alla frana che sradica la foresta) in modo interessante, e che la scrittura è una meravigliosa opportunità per raccontare il mondo.

Si coglie l’occasione per rivolgere un vivo ringraziamento alla prof.ssa Aloi Giovanna, già Coordinatrice del Dipartimento Orizzontale – Articolazione Lettere, referente della prestigiosa iniziativa.

La scuola, oggetto di chiusura negli ultimi mesi, dimostra di non aver mai interrotto la sua vasta progettualità. A corredo della presente le poesie realizzate durante il laboratorio di scrittura creativa oggetto del concorso e la foto dei due alunni premiati.

