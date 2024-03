Reggio Calabria, accusa una trombosi ma l’elisoccorso arriva in ritardo e accusa grave deficit | DETTAGLI

StrettoWeb

“Oggi vengo informato che un paziente affetto da trombosi doveva essere trasferito durante la notte dall’ospedale di Locri a quello di Reggio Calabria. Purtroppo la partenza dell’elicottero da Lamezia Terme per le varie procedure burocratiche é giunto a Locri in forte ritardo, e di conseguenza é giunto in ritardo anche alla Stroke Unite di Reggio Calabria, dove non é stato possibile praticare terapia antitrombotica in quanto giunto in ritardo rispetto all’orario previsto dal protocollo. Tutto ciò ha provocato al paziente un deficit importante che poteva essere quantomeno meno grave. Tutto ciò deve fare riflettere a rivedere le varie procedure burocratiche, diminuendo al massimo i tempi di attesa, poiché quando si arriva in ritardo nei centri di eccellenza non si puó piú intervenire dopo un certo numero di ore per l’inefficacia della terapia“. E’ questo il post pubblicato ieri dal consigliere comunale di Locri ed Ex Dirigente Medico presso l’Unitá Operativa Igiene e Sanitá pubblica presso l’ASP di Reggio Calabria, Eliseo Sorbara relativamente ad un caso successo ieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.