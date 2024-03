Reggina, Trocini dopo Trapani-Fenice: “risultato bugiardo”

StrettoWeb

“E’ un risultato bugiardo. Se poi andiamo a vedere, Velcea non ha fatto una parata. Vai sotto di 3 gol subendo poco. Non vedo come non si possa dare quel rigore che c’era per noi. Vai sotto di 1-0 e poi nella ripresa pronti-via e fanno 2-0 su penalty loro, ma lo voglio rivedere, in base a quello che mi ha detto Porcino. Poi siamo stati disordinati, abbiamo perso la testa, prima di risistemarci alla fine. La prestazione però è stata all’altezza. Dobbiamo essere più cinici davanti alla porta, non c’è bisogno di fare grandi giocate e noi invece non abbiamo quella praticità e voglia di far gol che serve”. Così mister Trocini a Radio Febea al termine del match tra Trapani e La Fenice Amaranto.

“Dobbiamo conquistare i playoff, se possibile arrivando quarti. La testa non mi va certo alla prossima stagione. Ci aspetta un finale di stagione ricco di impegni, ma la squadra è in crescita e sta bene. Mi dispiace per la sconfitta, perché avevamo voglia di regalare soddisfazione alla gente, ma sono fiducioso per il campionato”, ha aggiunto.

