Reggina, Trocini si sfoga sul mercato della Fenice: “convinto che ci saremmo rinforzati”

Clamoroso sfogo dell’allenatore della Fenice Amaranto Bruno Trocini. Il tecnico, intervenuto a “Fuorigioco”, su Reggio Tv, ha parlato della sconfitta di Trapani, glissando sul futuro. Sul passato però, e sul calciomercato, non le ha mandate a dire. “Abbiamo una difesa molto forte, dei centrocampisti Over bravi, calciatori che possono lottare per i primi posti. Se si vuole pensare di vincere il campionato l’anno prossimo, però, qualcosa ci sarà da fare. Non è comunque un mio pensiero, la testa io ce l’ho al presente”, ha ribadito.

E sulle trattative di gennaio: “a ottobre ero convinto che la squadra sarebbe stata rinforzata. A dicembre ci siamo confrontati con società e direttore, perché volevamo avere un girone di ritorno da protagonisti. Questo però è avvenuto in parte, con gli arrivi di Adejo, Porcino, Belpanno, Renelus”.

“Ingoiamo veleni dal primo giorno”

“Quando ti dicono che dobbiamo arrivare ai playoff – giocatori più bravi le squadre non te le danno – è difficile. Poi situazioni contingenti che non riguardano noi, i direttori. Siamo frustrati anche noi, anche io, come tutti. Anch’io avrei voluto andare a Trapani e dominare, ma le squadre che stanno su hanno qualcosa in più di noi, lo hanno dimostrato. Sappiamo noi per primi che questa piazza meriti tutt’altro, ingoiamo veleni dal primo giorno perché i dubbi su di noi erano tanti e continuano ad essere tanti”.

“Avrei voluto avere il miglior giocatore nostro, Rosseti, per tutta la stagione; non avrei voluto cambiare campo ogni giorno. L’amarezza dei tifosi è per prima la mia. Certe cose mi hanno fatto stare male, io ho dibattuto su temi nelle sedi in cui dovevo farlo. A gennaio speravamo di prendere dei giocatori, ma questi devono poter accettare di andare in una squadra che è quarta o quinta in Serie D”.

“Non so cosa penserà il Presidente o la gente di me, non mi interessa”

“Capisco il disappunto di chi non è fiducioso del mio operato, non sono felice neanch’io della classifica. Non so cosa penserà il Presidente o la gente di me, mi interessa poco, oggi mi interessa solo arrivare ai playoff e vincerli, poi parleremo di tutto”.

