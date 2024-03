Prima Charter Night 2024 per i Lions Club Castello Aragonese

StrettoWeb

Si è svolta al “Razetti” di Altomonte, la cerimonia di presentazione della nascita del Lions Club Castello Aragonese Pollino-Sibaritide- Valle dell’Esaro costituito il 6 ottobre 2023. In questa occasione il Club ha ricevuto dal governatore del distretto 108 Ya Pasquale Bruscino, la sua carta costitutiva (Charter) e il supporto dei soci Lions delle aree vicine. Commosso il presidente il dr. Luigi Postorivo che nel suo discorso ha augurato di poter proseguire in un clima di amicizia e armonia il percorso del gruppo affiancato nella costituzione, dai Lions Guida, dr. Achille Morcavallo e ing. Rodolfo Trotta.

“Un club che tiene molto alla periferia che vuole dare la parola dei Lions e vuole portarla in periferia dove non c’è mai stata. Abbiamo visto di essere stati accolti, di essere stati accettati e di essere quasi ricercati”, ha sottolineato il presidente Lions, Luigi Postorivo. Il governatore ha sottolineato la nascita del nuovo Club regalando al Presidente e a tutti i soci un Angelo custode.

“Ognuno di noi da quando nasce ha un Angelo custode e io ho inteso quest’anno fare questo regalo che protegga tutta la famiglia all’interno del club che devo dire è molto motivato. I 31 soci, 29 fondatori e due aggiunti, hanno voglia di mettersi in gioco; il più bel risultato è quando fai il bene non lo manifesti ma ti emoziona”, così il governatore Pasquale Bruscino.

A sottolineare l’importanza del nuovo club, i sindaci di Altomonte, Gianpietro Coppola, di Castrovillari, Domenico Lo Polito, di Roggiano Gravina Salvatore De Maio, Giancarlo Lamensa vice presidente della provincia di Cosenza nonché S.E. Mons. Francesco Savino Vescovo della Diocesi di Cassano Jonio e vice presidente CEI.

“Ho visto un gruppo di persone animate da sentimenti belli e positivi quali la legalità, la trasparenza, l’empatia, la prossimità, la vicinanza, la solidarietà, la condivisione, la giustizia; beh penso che sia una grande opportunità di crescita per il territorio”, ha affermato Mons. Savino. Durante la serata tutti i 31 soci, con gli ultimi due aggiunti, Franco Ida, primario presso il reparto di Anestesia dell’Ospedale di Castrovillari e Avv Umberto Filici, hanno ricevuto dal governatore e dal neo presidente, la spilla dei Lions.

Successivamente il Lions Club Castello Aragonese, ha premiato l’imprenditore Filippo Callipo con il I° premio “FERDINANDO D’;ARAGONA” per i suoi meriti imprenditoriali, “nostro orgoglio

calabrese” in tutto il Mondo. Il premio in argento, realizzato dal M° Orafo Vincenzo Linardi, di Altomonte, rappresenta lo stemma degli Aragonesi posto all’ ingresso del Castello Aragonese di Castrovillari.

“Questo premio così come tutti quelli ricevuti, lo dedico ai quasi 480 miei collaboratori che sono delle persone speciali. Sono molto riconoscente a loro, la mia famiglia”, ha ringraziato Filippo Callipo Presenti al tavolo della presidenza, l’Ing Rodolfo Trotta GLT distretto 108ya Lions guida, il Dott. Saverio La Torraca, Presidente Lions Padula Certosa di San Lorenzo, club sponsor, Pasquale Bruscino Governatore Distretto 108Ya, il Dott. Rita Franco GMT Multidistretto e distretto 108Ya, il Dott. Giuseppe Naim secondo vice Governatore Distretto 108Ya, il Dott. Franco Scarpino Past Governatore distretto 108Ya, il Dott. Achille Morcavallo Lions guida, la Dottoressa Donata Tortorici vice Cerimoniere distrettuale 108Ya.

Premi Lions club Castello Aragonese Pollino-Sibaritide-Valle dell’Esaro a Rita Franco GMT per la sua affidabilità e concretezza; targhe premi a Monsignore Savino, all’ ing. Rodolfo Trotta e Achille Morcavallo, Lions guida. Premiato inoltre il Dott. Don Roberto Schiavone di Favignana Presidente Humanitas per i suoi meriti umanitari.

A sua volta, Schiavone ha premiato: Don Paolo Baratta, Vice presidente Lions club Castello Aragonese, Donna Alessandra Ciccarelli Tesoriera Lions Club Castello Aragonese, il Dott. Luigi Postorivo Presidente Lions Club Castello Aragonese, Filippo Callipo Presidente gruppo Callipo l’Avv. Domenico Lo Polito, sindaco Castrovillari, S. E. R. Mons. Francesco Savino – Vescovo della diocesi di Cassano allo Jonio e vice presidente CEI.

E ancora, il Dott. Giampietro Carlo Coppola – Sindaco di Altomonte, il Dott. Giancarlo Lamensa – vice presidente della provincia di Cosenza il Dott. Salvatore De Maio – Sindaco di Roggiano Gravina, il Dott. Mario Donadio Presidente consiglio comunale Morano Calabro e l’ Avv Francesca Stratico presidente nazionale civici europei. La serata è stata curata dal Direttor del Club Lions Castello Aragonese Pollino-Sibaritide-Valle dell’Esaro, Avv. Antonella Gialdino.

