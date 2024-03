Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Domenica 3 Marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Marzo a Vibo Valentia indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 50%, mentre nel pomeriggio il cielo si schiarirà e diventerà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +7,5°C e i +15,2°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 40% e il 100%, con temperature intorno ai +7°C. Il vento soffierà da sud con intensità tra i 3km/h e i 6,3km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +9,2°C. Il vento sarà debole, proveniente dall’est con una velocità intorno ai 5km/h. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, permettendo al sole di fare capolino tra le nuvole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e privo di nuvole, con temperature che raggiungeranno i +15,2°C. Il vento sarà leggero e soffierà da nord-ovest con una velocità intorno ai 5,8km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una percentuale intorno al 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, mentre il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da est-sud-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Marzo a Vibo Valentia mostrano una giornata con condizioni meteo abbastanza stabili e temperature gradevoli. Le precipitazioni saranno assenti e il vento non sarà particolarmente forte. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Marzo a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +8.1° perc. +8.1° Assenti 3 SSO max 6.6 Libeccio 85 % 1016 hPa 3 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 4.2 SSE max 5.6 Scirocco 87 % 1015 hPa 6 cielo coperto +7.5° perc. +6.8° Assenti 5.3 SE max 5.8 Scirocco 83 % 1014 hPa 9 nubi sparse +12.5° perc. +11.2° Assenti 4.4 ESE max 7.5 Scirocco 53 % 1013 hPa 12 nubi sparse +15.1° perc. +13.7° Assenti 1.8 NNO max 6.3 Maestrale 40 % 1010 hPa 15 cielo sereno +14.5° perc. +13.3° Assenti 0.5 OSO max 4.5 Libeccio 49 % 1009 hPa 18 poche nuvole +10.5° perc. +9.6° Assenti 11.6 ESE max 13 Scirocco 77 % 1008 hPa 21 nubi sparse +9.8° perc. +8.5° Assenti 9.1 SE max 9.9 Scirocco 76 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:53

