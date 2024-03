Previsioni Meteo Trapani per oggi Venerdì 1 Marzo

StrettoWeb

Il 1 Marzo a Trapani si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche che influenzeranno la giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 30% e temperature che si aggireranno intorno ai 7-8°C. Il vento soffierà leggero da Sud Est con velocità intorno ai 2-4 km/h.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si manterrà con nubi sparse e una copertura nuvolosa in leggero aumento al 36%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 10°C intorno alle 07:00, con un lieve aumento della velocità del vento che soffierà da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 5,6 km/h.

Durante le ore centrali della giornata, intorno alle 10:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 1% e temperature intorno ai 14-15°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Sud Ovest con velocità fino a 19,9 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le precipitazioni si intensificheranno, diventando pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 12-14°C. Il vento soffierà forte da Sud Ovest con raffiche fino a 32,3 km/h.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona con pioggia moderata e una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 12-13°C con venti provenienti da Ovest con velocità fino a 36,5 km/h.

In conclusione, per Trapani si prevede una giornata instabile con precipitazioni che interesseranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori abbastanza miti, con venti che potranno raggiungere velocità elevate durante le ore pomeridiane. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per i prossimi giorni, in quanto potrebbero verificarsi variazioni significative delle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° prob. 3 % 2.2 SE max 3 Scirocco 89 % 1006 hPa 8 cielo sereno +12.1° perc. +11.3° Assenti 7.5 SSO max 8.2 Libeccio 75 % 1008 hPa 11 pioggia leggera +14.6° perc. +14° 0.12 mm 22.4 SO max 24.8 Libeccio 71 % 1009 hPa 14 pioggia moderata +12.3° perc. +11.9° 2.76 mm 25.8 SSO max 32.2 Libeccio 88 % 1008 hPa 17 pioggia moderata +13.3° perc. +12.8° 1.24 mm 24.4 O max 27.7 Ponente 83 % 1008 hPa 20 pioggia leggera +13° perc. +12.5° 0.48 mm 16.4 OSO max 20.3 Libeccio 80 % 1009 hPa 23 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° prob. 53 % 11 S max 13.9 Ostro 81 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 18:07

