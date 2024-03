Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani lunedì 1 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 1 Aprile a Siracusa prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con possibili schiarite nel pomeriggio. La temperatura massima si attesterà intorno ai 21,1°C nel primo pomeriggio, mentre la minima sarà di +14,6°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 77% e una temperatura di +15,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 13,2km/h.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa intorno all’85% e una temperatura che si aggirerà sui +17,3°C. Il vento sarà proveniente da Est con una velocità di 7,9km/h.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 79% e una temperatura massima di 21,1°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Sud a una velocità di 29,1km/h.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68% e una temperatura di +15,3°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 31,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto, con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno miti, con un leggero aumento nel primo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione al vento, che potrebbe aumentare di intensità nel corso della giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Siracusa nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 1 Aprile a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15° perc. +14.7° Assenti 3.9 NO max 4.9 Maestrale 83 % 1014 hPa 5 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° Assenti 1.9 NNE max 3 Grecale 84 % 1014 hPa 8 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 7.2 ENE max 6.4 Grecale 77 % 1014 hPa 11 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 10.9 SE max 11 Scirocco 75 % 1013 hPa 14 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 17.8 SSE max 24.2 Scirocco 60 % 1011 hPa 17 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 15.8 SSO max 23.4 Libeccio 64 % 1011 hPa 20 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 27.5 NNE max 41.1 Grecale 77 % 1014 hPa 23 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 10.4 NNO max 13.2 Maestrale 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:23

