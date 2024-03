Previsioni Meteo Enna per domani Sabato 2 Marzo

StrettoWeb

Sabato 2 Marzo, a Enna, le previsioni meteo prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse e cielo coperto. La copertura nuvolosa sarà variabile durante la giornata, con valori che si attesteranno tra il 34% e il 99%. Le temperature oscilleranno tra i +4°C e i +13,5°C, con una sensazione termica che si manterrà generalmente stabile rispetto alla temperatura effettiva.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +6,6°C alle 07:00, per poi salire gradualmente fino a +12,4°C alle 11:00. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con valori che si attesteranno tra l’1% e il 20%.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che raggiungeranno il 52% alle 16:00. Le temperature massime saranno di +13,5°C alle 13:00 e si manterranno intorno a questo valore fino alle 15:00. Le raffiche di vento saranno assenti, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 10-12 km/h.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando a una copertura nuvolosa del 99% alle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente da +5,8°C alle 19:00 a +4,5°C alle 23:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con venti che soffieranno a una velocità compresa tra i 4,1 km/h e i 9,5 km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Enna, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa e delle temperature, con possibili precipitazioni nella giornata successiva. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +5.5° perc. +4.5° prob. 87 % 5.3 OSO max 11 Libeccio 94 % 1011 hPa 3 nubi sparse +5.4° perc. +5.4° prob. 6 % 3.8 ONO max 3.8 Maestrale 93 % 1011 hPa 6 nubi sparse +4.2° perc. +2.5° Assenti 6.9 NO max 6.7 Maestrale 90 % 1013 hPa 9 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° prob. 10 % 9.5 NO max 13.5 Maestrale 70 % 1014 hPa 12 poche nuvole +12.9° perc. +11.9° prob. 13 % 12.4 NO max 15 Maestrale 65 % 1014 hPa 15 nubi sparse +13° perc. +11.9° Assenti 10.9 ONO max 13.2 Maestrale 61 % 1013 hPa 18 nubi sparse +6.6° perc. +5° Assenti 8 O max 13.8 Ponente 89 % 1016 hPa 21 cielo coperto +5.2° perc. +5.2° Assenti 4.6 OSO max 4.8 Libeccio 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 18:00

