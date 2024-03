Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani lunedì 18 marzo

StrettoWeb

Lunedì 18 Marzo a Enna si prospetta una giornata con nubi sparse e cielo sereno alternati, con una copertura nuvolosa che varierà dal 37% al 83%. Le temperature oscilleranno tra i +5°C e i +17,8°C, con una percezione termica che si manterrà costante rispetto alla temperatura effettiva. Il vento soffierà a velocità comprese tra i 3,6km/h e i 19,8km/h, con direzione prevalente da Ovest a Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 40% – 87%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1016hPa – 1023hPa.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dettagliate per Lunedì 18 Marzo a Enna, la mattinata si presenterà con nubi sparse e una temperatura che salirà dai +5°C iniziali fino a raggiungere i +15,4°C intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai +17,8°C. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno, con temperature in leggero calo fino ai +6,9°C.

In conclusione, in base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Enna, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità, che potrebbero influenzare le sensazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Marzo a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +5.8° perc. +5.8° Assenti 4 N max 4.5 Tramontana 78 % 1023 hPa 3 nubi sparse +5.2° perc. +4.3° Assenti 5.1 NO max 5.1 Maestrale 76 % 1022 hPa 6 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 4.7 NO max 4.9 Maestrale 71 % 1022 hPa 9 nubi sparse +14.3° perc. +13° Assenti 5.7 OSO max 5.7 Libeccio 46 % 1020 hPa 12 nubi sparse +17.4° perc. +16.2° Assenti 11.7 O max 14.3 Ponente 40 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.2° perc. +16.2° Assenti 12.4 O max 16.1 Ponente 46 % 1016 hPa 18 nubi sparse +8.5° perc. +7.9° Assenti 5.7 SO max 7.1 Libeccio 85 % 1017 hPa 21 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 3.6 O max 3.7 Ponente 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 18:15

