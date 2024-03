Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani venerdì 29 marzo

StrettoWeb

Venerdì 29 Marzo ad Agrigento si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 95% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est con velocità intorno ai 13 km/h.

Man mano che la mattina avanza, la copertura nuvolosa diminuirà, passando da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +19°C intorno alle ore 10:00. Il vento si intensificherà leggermente provenendo dal Sud – Sud Est con raffiche fino a 17 km/h.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C con venti che soffieranno dal Sud – Sud Est con una velocità intorno ai 20 km/h.

In serata, la situazione rimarrà stabile con poche nuvole e una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +12°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo dall’Est – Nord Est con raffiche fino a 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo ad Agrigento indicano una giornata con un’alternanza di nubi sparse, cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra +11°C e +19°C. I venti saranno prevalentemente provenienti da Est – Nord Est con intensità variabile durante la giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.4° perc. +10.4° Assenti 12.8 ENE max 12.9 Grecale 67 % 1019 hPa 3 cielo coperto +11.4° perc. +10.2° Assenti 13.3 ENE max 14.3 Grecale 62 % 1019 hPa 6 cielo coperto +12.7° perc. +11.6° Assenti 12.4 ENE max 13.3 Grecale 61 % 1019 hPa 9 nubi sparse +18.5° perc. +17.6° Assenti 13.1 SSE max 17.1 Scirocco 47 % 1019 hPa 12 nubi sparse +19.3° perc. +18.6° Assenti 18.1 SSE max 23 Scirocco 48 % 1017 hPa 15 cielo sereno +18.1° perc. +17.2° Assenti 19.9 SE max 28.3 Scirocco 51 % 1016 hPa 18 poche nuvole +13.4° perc. +12.6° Assenti 14.9 E max 17.9 Levante 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +12° perc. +10.9° Assenti 16.9 ENE max 23.4 Grecale 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.