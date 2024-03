Ponte sullo Stretto, Salvini: “porterà 120 mila nuovi posti di lavoro in tutta Italia”

StrettoWeb

“Stiamo lavorando in tutta Italia da nord a sud per unire e fare le opere attese da cinquant’anni, fra queste anche il ponte tra Sicilia e Calabria che porterà secondo uno studio 120mila nuovi posti di lavoro in tutta Italia“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando a margine dell’inaugurazione dei lavori del tunnel subportuale di Genova. “L’obiettivo – ha detto Salvini – è aprire i cantieri del ponte sullo stretto di Messina entro l’estate di quest’anno. Mi spiace che la sinistra combatta contro un ponte”.

