Ponte sullo Stretto, Italia Viva ribadisce il sì: “aiuteremo il governo con buon senso, oltre le ideologie”

“C’è sicuramente la volontà di realizzare l’opera, c’è anche una questione di risorse e del loro reperimento. C’è però anche la necessità di risposte sulla effettiva realizzazione delle infrastrutture collegate, alla luce della nuova ripartizione dei fondi con l’ultimo dl per la rimodulazione del Pnrr”. L’ha detto il senatore messinese di Iv, Dafne Musolino, al convegno che si è svolto ieri a Messina sul “Pnrr, Infrastrutture e ponte sullo Stretto: le proposte di Italia Viva”.

“Che queste infrastrutture di collegamento al ponte siano realizzate è una necessità dalla quale non si può prescindere – ha aggiunto – affinché l’opera possa ingenerare ricadute proficue per il nostro territorio e per la sua economia. Siamo di fronte a un’occasione unica e irripetibile affinché il sistema dei trasporti cambi radicalmente per le imprese siciliane con l’abbattimento di costi che significherà una maggiore competitività internazionale. Ciò potrà avvenire solo se il territorio prenderà coscienza dell’impatto, in ogni caso, tra disagi e vantaggi, che la realizzazione del ponte avrà. Il Comune di Messina, pertanto, ha l’obbligo di non rimanere a guardare ma di rivendicare la propria partecipazione“.

Al convegno ha partecipato, tra gli altri, anche il capogruppo alla Camera di Italia Viva, Davide Faraone: “La nostra forza politica – ha ricordato – ha l’ambizione di ragionare soltanto spinta dal buon senso, senza ideologie e con la semplice valutazione della bontà delle scelte che una classe dirigente fa, prescindendo anche da chi porta avanti le iniziative. Pertanto daremo una mano sempre affinché le scelte di buon senso giungano a compimento“.

