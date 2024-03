Ponte sullo Stretto, Forza Italia di Villa San Giovanni: “dal governo grande sostegno per rispondere ad ogni preoccupazione”

StrettoWeb

Il gruppo consiliare di Forza Italia a Villa San Giovanni, composto da Marco Santoro, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco, presenta un approccio differente e costruttivo sulla realizzazione dell’infrastruttura determinante per lo sviluppo del territorio, sottolineando il sostegno ricevuto a livello nazionale.

“Il governo nazionale, ha manifestato un forte impegno verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Le recenti dichiarazioni e l’appoggio della Premier Meloni evidenziano un’attenzione particolare verso questa infrastruttura cruciale, riconoscendo il suo impatto positivo sull’intero territorio nazionale”.

“Il gruppo consiliare riconosce le legittime preoccupazioni dei cittadini per gli effetti del cantiere e le interferenze. Tuttavia, sottolinea che il ponte rappresenta una trasformazione significativa per la città, portando opportunità di sviluppo economico, miglioramenti infrastrutturali e nuove prospettive occupazionali. La gestione oculata delle interferenze è fondamentale, coinvolgendo attivamente la comunità nelle decisioni che influenzeranno la vita quotidiana dei cittadini”, continua il gruppo consiliare di Forza Italia a Villa San Giovanni.

“L’attenzione dedicata alla viabilità e all’attraversamento da e per la Sicilia è cruciale, e il gruppo consiliare ritiene che il confronto debba essere equilibrato, considerando sia gli aspetti critici che le opportunità offerte dall’opera”.

“Sottolineando il supporto a livello nazionale di Forza Italia, il gruppo consiliare evidenzia l’importanza di collaborare con il governo per garantire il successo del progetto. Il contributo politico nazionale di Forza Italia si traduce in un impegno costante per promuovere lo sviluppo infrastrutturale ed economico del Paese, con il Ponte sullo Stretto che rappresenta un elemento chiave di questa visione”.

“È essenziale evidenziare che le recenti dichiarazioni del Dott. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, sono non solo pertinenti ma estremamente valide. La sua disponibilità nel mitigare gli effetti negativi del cantiere e nel considerare espropri su misura dimostra una sensibilità verso le preoccupazioni della comunità”.

“Il gruppo consiliare di Forza Italia sottolinea che il confronto aperto e trasparente è fondamentale. Tuttavia, invita a evitare un “allarmismo ingiustificato” che potrebbe creare un clima di incertezza. È necessario promuovere un dialogo costruttivo che evidenzi le opportunità derivanti dal progetto e coinvolga attivamente la comunità nella costruzione di soluzioni. Non si può accettare che venga attuato un “terrorismo psicologico” solo ed esclusivamente per alzare il prezzo, tenuto conto che dalle dichiarazioni del Dott. Ciucci nessuno sarà deluso per gli indennizzi sugli espropri; il territorio beneficerà dalla realizzazione di questa opera unica nel suo genere”.

“In conclusione, Forza Italia Villa San Giovanni ribadisce che la politica locale deve tornare a svolgere il suo ruolo di guida, focalizzandosi non solo sulle criticità ma anche sulle opportunità che il Ponte sullo Stretto offre al territorio. Si richiama, in particolare, il lavoro svolto dalle Amministrazioni precedenti con il coinvolgimento dell’intero Consiglio Comunale attraverso la Commissione Speciale Ponte Piano Strategico nel 2011. La condivisione delle opportunità offerte, come il centro direzionale e la metropolitana di superficie, è essenziale per il benessere e la crescita della comunità”.

“L’amministrazione attuale è chiamata a mantenere questo spirito propositivo e a lavorare per il beneficio di tutti i cittadini, con il pieno supporto e coordinamento a livello nazionale da parte di Forza Italia”.

