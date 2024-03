Ponte sullo Stretto, Webuild incontra studenti e neolaureati in Ingegneria all’Università di Messina

StrettoWeb

Il 5 marzo 2024 alle ore 9:30, presso l’aula Magna “Andrea Donato” del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina il Gruppo Webuild, azienda leader a livello mondiale nel settore delle costruzioni e delle grandi opere tra cui il Ponte, incontrerà gli studenti e i neolaureati in ingegneria per raccontare loro i progetti attivi sul territorio, le diverse iniziative a favore delle nuove generazioni all’interno del programma Webuild Next-Gen e presentare le diverse opportunità professionali disponibili in azienda.

L’evento è organizzato in collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’Università degli Studi di Messina e l’Ordine degli ingegneri di Messina e si articolerà in tre momenti: Benvenuto e saluti Istituzionali da parte della Prof.ssa Giovanna Spatari, Rettrice dell’Università degli Studi di Messina, del Prof. Antonio Testa, Decano del Dipartimento di Ingegneria e dell’Ing. Santi Trovato, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina.

Intervento del Gruppo Webuild con referenti l’Ing. Fabio Romani, Responsabile Operation Rail Sud Italia, L’ing. Antonio Pulejo e il Dott Silvestro Santoro rispettivamente Project Manager e HR Manager dei primi due lotti della Linea ferroviaria AC Messina-Catania, la Dott.ssa Francesca Mininni Responsabile Employer Branding di Gruppo con le testimonianze degli Ing. Benedetto La Fauci dei Servizi Tecnici, Laura Alonci del Controllo Ambiente e Raffaele Alfano del reparto Impianti e Macchine. A seguire i partecipanti avranno l’opportunità di lasciare la propria candidatura ai referenti Risorse Umane di diverse commesse siciliane.

