Ponte sullo Stretto: Webuild incontra studenti e neolaureati in Ingegneria a Messina

Nuove opportunità di lavoro per i giovani ingegneri e raccogliere candidature per le grandi opere in corso in Sicilia con un occhio sul Ponte sullo Stretto. Questo il senso dell’incontro presso l’aula Magna “Andrea Donato” del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, dove il Gruppo Webuild ha incontrato studenti e neolaureati in ingegneria per raccontare loro i progetti attivi sul territorio, le diverse iniziative a favore delle nuove generazioni all’interno del programma Webuild Next-Gen.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’Università degli Studi di Messina e l’Ordine degli ingegneri della città dello Stretto.

Gli interventi

Sono intervenuti Francesca Minnini, responsabile employer branding di Webuild, il quale ha raccontato la storia del colosso delle costruzioni, mentre Antonino Pulejo, project manager di Webuild si è soffermato sui lavori del raddoppio ferroviario Messina- Catania. Infine Silvestro Santoro, Hr manager di Webuild ha parlato delle prospettive occupazionali. L’incontro è stato aperto dal Rettore dell’Unime, Giovanna Spatari. A seguire i partecipanti hanno avuto l’opportunità di lasciare la propria candidatura ai referenti Risorse Umane di diverse commesse siciliane.

