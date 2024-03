Ponte sullo Stretto, Rispetto Messina: “il dilemma irrisolto del Sindaco Basile”

StrettoWeb

“Alcuni comitati civici impegnati da tempo contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto e di tutte le infrastrutture necessarie hanno ripetutamente chiesto al Sindaco di Messina di essere convocati per un confronto sulle ricadute ,in termini di impatto ambientale ,sul territorio cittadino”. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo di Iniziativa e Resistenza Civica “Rispetto Messina”. “Ma, ancora, non hanno avuto alcun riscontro; forse perché il Sindaco Basile deve prima comprendere se presentarsi a tale incontro con “la maschera” o con ” il volto”. Perché, in tale particolare vicenda, il Sindaco ha mostrato due facce diverse e totalmente in contrasto tra di loro, creando anche disorientamento tra i cittadini messinesi ,che in alcuni casi hanno pensato ad una sorta di sdoppiamento della personalità.

Difatti nel suo ruolo istituzionale il sindaco si mostra propenso ad una collaborazione totale e quasi accondiscendente nei confronti dei vertici della “Stretto di Messina spa”, ponendo a dispozione gli uffici del Comune per le procedure necessarie. Ma, nel contempo, nell’altro suo ruolo di iscritto e dirigente del movimento politico “Sud chiama Nord ” è presente sul palco accanto al suo ” capo politico” Cateno De Luca, condividendone ,così come è avvenuto recentemente in una manifestazione svoltasi a Roma, le affermazioni di netta contrarietà alla costruzione di quello che viene definito con sarcasmo “il ponte di Matteo Verdini”, rimarca la nota.

“Riteniamo, quindi, che i messinesi abbiano il diritto di conoscere la reale posizione del loro Sindaco riguardo ad una mega-opera che (a differenza delle favolette che ci vengono propinate) a causa di tutti i lavori previsti creerà notevoli e pesantissimi disagi alla “vivibilità” cittadina per molti anni se non decenni. Anche perché un Sindaco, sia che sia stato scelto da una maggioranza o da una minoranza di elettori, ha fra i suoi principali doveri quello della tutela del territorio che amministra, anche opponendosi legittimamente ad altre realtà istituzionali”, conclude la nota.

