Ponte sullo Stretto e corridoio Scandinavo Mediterraneo: smentita l’ennesima fake dei “no tutto”

StrettoWeb

In principio erano migliaia, poi centinaia, poi qualche decina, ma stanno cadendo a una a una e continuano a cadere. Cosa sono? Le motivazioni, forzate, su cui i contrari al Ponte sullo Stretto si arrampicano per ribadire il proprio “no” convinto. Una di queste era legata al fatto che il tratto ferroviario del Ponte non fosse inserito nella piattaforma TenTec Interactive Map Viewer, la mappa che segnala i tracciati del corridoio TenT, nel caso del Ponte il percorso ScanMed, lo Scandinavo Mediterraneo che andrebbe a collegare Palermo a Helsinki e che troverebbe grande giovamento – appunto – grazie al Ponte.

Ebbene, da ieri anche il percorso ferroviario del Ponte è stato inserito nella mappa interattiva, come si può vedere nell’immagine di seguito dell’articolo. Prima c’era solo quello stradale, ora c’è anche il percorso dei treni, vero e proprio valore aggiunto che implementerà e svilupperà l’Alta Velocità al Sud Italia. Un’altra tesi tirata fuori dai No Ponte, dunque, viene smontata in un attimo. E’ l’ennesima, soprattutto nelle ultime settimane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.