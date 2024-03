I pericoli del vizio dal gioco: incontro a Villa San Giovanni

StrettoWeb

Nella giornata di ieri si è svolto, presso l’Istituto Superiore “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni, il primo dei due incontri relativi al progetto “Luci e ombre nello sport”, che si inserisce nell’ambito della più ampia manifestazione “Giochiamo per un sorriso 10”, in programma il prossimo 19 maggio presso la struttura sportiva “Reggio Village”, la palestra “Boccioni” ed il campo da basket presente all’interno della Parrocchia Santa Maria del Divino Soccorso.

Alla presenza del Sindaco della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, del Sindaco del Comune di Villa San Giovanni Giuseppina Caminiti e della Dirigente Scolastica Maristella Spezzano, è stato introdotto il progetto dalle organizzatrici Filomena Iatì e Valeria Versaci. È stata poi la volta di Rosanna Scopelliti, Presidente della Fondazione Antonino Scopelliti che, raccontando la propria esperienza di vita e richiamando la storia del proprio padre ha, ancora una volta, invocato giustizia per un delitto che dopo oltre trent’anni non conosce i responsabili ed ha esortato i ragazzi a scegliere sempre, in maniera autonoma, da che parte stare.

Fortunata Pizzi, funzionaria dell’ADM di Reggio Calabria, dopo avere più volte ricordato ai ragazzi che è fatto loro divieto di scommettere, ha illustrato i pericoli derivanti dal vizio del gioco, invitandoli a distinguere tra i canali legali ed i canali illegali. La funzionaria ha spiegato come questi ultimi costituiscano fonte di guadagno illecito per la criminalità organizzata. L’incontro si è concluso con alcuni interventi degli studenti che hanno dimostrato di avere colto appieno il senso del progetto iniziato oggi e che proseguirà il prossimo 13 marzo.

