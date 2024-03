Per deputati e senatori della Lega Calabria record di presenze in aula

StrettoWeb

La Fondazione OpenPolis ha reso pubblico il dato delle presenze in aula dei deputati e senatori italiani, basato sugli esiti delle votazioni elettroniche. Secondo quanto riportato, i rappresentanti del partito Lega Calabria hanno ottenuto risultati significativi, confermando il loro impegno e la loro dedizione nell’ambito parlamentare, come spiega una nota stampa.

In particolare, il deputato leghista Domenico Furgiuele si è distinto per il suo straordinario impegno, registrando un record del 85% di presenze in aula. Tale cifra rappresenta un’evidente dimostrazione del suo costante impegno nell’adempiere al suo ruolo istituzionale con dedizione e responsabilità.

Allo stesso modo, la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, ha ottenuto un risultato straordinario con il 96% di presenze in aula, confermando il suo impegno a rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini che la hanno eletta.

La deputata Simona Loizzo, altra rappresentante della Lega in Parlamento, ha registrato un’ottima percentuale di presenze pari al 77,2%, ulteriore testimonianza dell’impegno dei membri del partito nel partecipare attivamente alle attività parlamentari.

“Le statistiche pubblicate dalla Fondazione OpenPolis, basate sui dati relativi al voto elettronico forniti da Camera e Senato, evidenziano l’importanza del lavoro svolto dai rappresentanti politici nell’ambito delle proposte di legge, delle attività nelle commissioni e delle interrogazioni.

Secondo quanto riportato sul Quotidiano del Sud, che ha reso pubblici i dati elaborati dalla Fondazione OpenPolis, l’attività parlamentare rappresenta un impegno serio e costante, finalizzato alla difesa dei diritti dei lavoratori, dei pensionati, degli studenti, dei professionisti e delle imprese italiane“, si legge nella nota.

In merito a ciò, Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Lega in Calabria, ha dichiarato: “Votare Lega Calabria significa dare il proprio consenso a rappresentanti che lavorano seriamente e si dedicano alla difesa dei diritti dei cittadini italiani. Essere presenti in aula significa avere a cuore il mandato ricevuto dal popolo italiano“.

Questi risultati confermano l’impegno della Lega nel servire il paese e rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini, dimostrando un costante e serio impegno nell’adempiere al mandato ricevuto attraverso il voto popolare, conclude la nota di Lega Calabria.

