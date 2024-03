Paura a Castrovillari: rapina a mano armata in una tabaccheria

StrettoWeb

Ancora un’altra rapina a mano armata in quel di Castrovillari, comune del Pollino. Dopo l’escalation di furti di due settimane fa dove, a distanza di 30 minuti, due esercizi commerciali sono stati rapinati, ieri sera l’ultimo grave episodio. Intorno alle 21, un uomo a volto coperto e con pistola in mano ha fatto irruzione in una tabaccheria in via Padre Pio.

Il ceffo si è fatto consegnare il bottino, poche centinaia di euro, per poi dileguarsi. Il commerciante ha subito allertato i Carabinieri della compagnia di Castrovillari i quali, giunti sul posto hanno avviato le indagini ascoltando i testimoni dell’accaduto e passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per acciuffare il responsabile.

