Il Palermo si fa male da solo: sconfitta a Brescia per 4-2

StrettoWeb

Il Palermo si fa male da solo. E non è la prima volta. E’ accaduto già in settimana, con la sconfitta interna contro la Ternana, ma sembra rivedere i fantasmi di qualche mese fa, con rimonte pazzesche e sconfitte rocambolesche. Dopo aver trovato un po’ di stabilità, nelle prestazioni, nei risultati e nei gol subiti, questo pomeriggio è arrivato il secondo stop di fila. La squadra di Corini ha perso infatti per 4-2 a Brescia.

La partita

La gara è incredibile. Una partita intera in un solo tempo. Sì, il primo, dove succede praticamente tutto. Quattro gol, un’espulsione, rimonte e contro-rimonte. Il 4-2, praticamente, si materializza tutto nei primi 45 minuti, perché nella ripresa succede poco. La sfida si sblocca subito, dopo un minuto, ma al quarto d’ora è già tutto ribaltato, con le reti di Brunori e Di Francesco per l’1-2 rosanero. La svolta però è al 23′: fallo da ultimo uomo di Marconi dopo harakiri difensivo, l’arbitro assegna il rigore, poi il Var lo corregge; è fallo fuori area ma rosso. Così il Brescia alla mezz’ora trova il pari con un gran gol di Paghera, prima di dilagare con Borrelli e autorete di Di Francesco prima dell’intervallo. Nella ripresa non cambia nulla.

Con questo risultato il Palermo scivola nuovamente via, allontanandosi dal secondo posto (-6 dal Venezia che deve ancora giocare). E domani, in caso di vittoria nel derby, il Catanzaro potrebbe scavalcare i siciliani, che finirebbero addirittura sesti. E pensare che una settimana fa erano praticamente secondi all’intervallo del match di Cremona. Di seguito la classifica aggiornata.

Classifica Serie B

Parma 59 Venezia 51 Cremonese 50 Como 49 Palermo 46 Catanzaro 45 Brescia 38 Modena 36 Cittadella 36 Sudtirol 35 Bari 33 Cosenza 33 Reggiana 32 Sampdoria 31 Pisa 31 Ternana 29 Ascoli 27 Spezia 26 Feralpisalò 24 Lecco 21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.