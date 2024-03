Occhiuto: “terzo mandato? Penso che due siano più che sufficienti”

StrettoWeb

“Non sono particolarmente contrario al terzo mandato per i presidenti di Regione ma penso che due mandati siano sufficienti“. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria e vice segretario di Forza Italia a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. “Credo, però – ha aggiunto Occhiuto – che a fare il presidente di una Regione dopo 10 anni di governo gli stimoli non siano più quelli dell’inizio mandato” In relazione al risultato della Sardegna, pur ricordando che i voti della coalizione sono state di gran lunga di più di quelli del centrosinistra, Occhiuto ha detto: “abbiamo sbagliato ad indicare il candidato troppo tardi”.

