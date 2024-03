Myenergy Viola, rinforzi per la postseason? Il punto del GM Vita

StrettoWeb

Il General Manager della Myenergy Viola, Fortunato Vita, ritorna a parlare, per fare il punto e dare la carica giusta al team neroarancio in vista dell’imminente inizio della seconda fase. Il GM reggino è stato ospite del format televisivo “Momenti neroarancio”, in onda sulla Tv ufficiale del Club, Videotouring.

Mercato Myenergy Viola: niente rinforzi per la postseason, ecco perchè

“Lo spirito è quello giusto. L’ho notato sin dalla ripresa degli allenamenti. Li ho visti motivati e concentrati verso la seconda fase. A mio avviso, hanno smaltito a pieno le tossine dell’ultima parte di regular season e sono carichi per far bene. Tutta la società è sulla stessa lunghezza d’onda. Non abbiamo la presunzione di ambire ad una promozione ma, sicuramente ce la vogliamo giocare fino in fondo”, ha dichiarato Vita.

“Non è una cosa di poco conto: ci sarebbe stata la possibilità di integrare altre pedine in sede di mercato. Non lo abbiamo fatto perché crediamo in questo gruppo, crediamo nei nostri giovani, nel nostro allenatore. Vogliamo costruire qualcosa di solido per iniziare a programmare già da subito. Abbiamo dato un po’ di riposo ai ragazzi per resettare e ripartire con la giusta mentalità.

La fase è contorta ma intrigante. E’ la prima volta che verrà proposta e vedremo cosa accadrà. Sarà bello confrontarsi con nuove realtà e scoprire nuove avversarie. Partire in trasferta non sarà facile ma c’è grande ambizione. L’auspicio è vedere la squadra vista fino alla fine del 2023. Siamo carichi“, ha aggiunto.

Myenergy Viola: la Gold Card per vedere i Play-In Gold

Il GM Vita ripone la sua fiducia nel pubblico reggino complice la nuova iniziativa proposta dalla società per la postseason: “ci attendiamo conferme e risposte migliorative rispetto a quanto visto finora. L’iniziativa della Gold Card ha un prezzo irrisorio. Sono sicuro che ci sarà un’ottima risposta. Stanno arrivando tante risposte sia dalla città che dalla provincia, dal Vibonese e dalla Costa ionica soprattutto. Ce la stiamo mettendo tutta e vogliamo iniziare con il piede giusto a Molfetta“.

