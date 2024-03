Myenergy Viola-Molfetta, 1° QT: inizia il girone di ritorno dei Play-In Gold

StrettoWeb

Il tempo corre e non aspetta nessuno in questa ‘fase a orologio’ in cui il ticchettio delle lancette segna il destino di 8 squadre, le migliori 4 di due gironi, chiamate a staccare 6 pass disponibili per il sogno Playoff. Inizia oggi il girone di ritorno dei Play-In Gold, 4 gare rimaste per sovvertire o confermare la classifica dopo le prime 4 gare andate in archivio.

Ogni passo falso, da qui in avanti, può risultare fatale. Lo sa bene la Myenergy Viola impegnata contro Molfetta, nel turno infrasettimanale del PalaCalafiore: all’andata finì 69-65 per gli ospiti.

StrettoWeb seguirà con il suo LIVE testuale la sfida Viola-Molfetta raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.