Risultati Serie B Interregionale: Viola ko contro Molfetta, come cambia la classifica

Ancora una sconfitta per la Myenergy Viola che perde 71-74 in casa contro Molfetta. Si complica la situazione Playoff dei reggini che dovranno cercare di fare 3 su 3 per sperare di entrare nelle migliori sei. ‘Positivi’ i risultati delle dirette concorrenti: Angri ko contro Sala Consilina, Salerno battuta da Capo d’Orlando. Attesa il 29 per Ragusa contro Monopoli, una vittoria dell’ultima siciliana sarebbe importante per frenare Monopoli e dare qualche speranza in più a Binelli e compagni.

I risultati della 5ª Giornata dei Play-In Gold di Serie B Interregionale Girone Sud

Mercoledì 27 marzo

Ore 20:00

Sala Consilina-Angri 76-62

Ore 20:30

Myenergy Viola-Molfetta 71-74

Ore 20:45

Orlandina-Salerno 83-79

Sabato 29 marzo

Ore 20:30

Ragusa-Monopoli

La classifica dei Play-In Gold di Serie B Interregionale Girone Sud

Molfetta 14 Orlandina 14 Ragusa 12* Sala Consilina 12 Salerno 10 Angri 10 Monopoli 8* Myenergy Viola 6

* Una gara da giocare

Il programma della 6ª Giornata dei Play-In Gold Girone Sud

Domenica 7 aprile

Ore 18:00

Monopoli-Orlandina

Salerno-Ragusa

Angri-Myenergy Viola

Ore 20:00

Molfetta-Sala Consilina

