Viola-Molfetta, il rammarico di Seck: “a rincorrere facciamo fatica”

Myenergy Viola sconfitta 71-74 da Molfetta, la situazione Playoff si complica parecchio. In conferenza stampa parla Omar Seck, guardia neroarancio autore di 5 punti, ma con un ottimo apporto di energia e difesa. La sua analisi della gara: “abbiamo sbagliato all’inizio a lasciargli tanto spazio per fare punti. A stare a rincorrere si perdono tante forze, sul finale facciamo fatica. Alcune situazioni sfortunate non ci hanno aiutato, abbiamo sbagliato gli ultimi possessi. Pensavamo di poterla portare a casa.

Se ci fossi stato per tutti i Play-In Gold? Io avrei fatto il mio come ho fatto sempre. L’infortunio? Il polso sta migliorando, le botte prese non aiutano. Il pubblico reggino? Fantastico, ci hanno sostenuto anche oggi fino alla fine“.

