Mimmo Toscano, ancora lui! Il Cesena conquista la Serie B, è la sua quarta promozione

Dici Mimmo Toscano, dici promozione in Serie B. L’allenatore reggino ce la fa, ancora, di nuovo, per la sua quarta volta in carriera (oltre alle due col Cosenza). Dopo Ternana, Novara e Reggina, ecco il salto in cadetteria con il Cesena di altri ex amaranto come Fabio Artico, Simone Corazza e Ciccio De Rose. I primi due, tra l’altro, attaccanti che a Reggio Calabria hanno lasciato il segno con una promozione a testa.

Tornando al match di oggi, la promozione è arrivata nel modo più bello. In casa, contro il Pescara, con un gol all’87’: Edoardo Pierozzi, fratello del Niccolò conosciuto sullo Stretto, ha segnato infatti il gol decisivo nel finale, regalando la vittoria e il +14 sulla Torres seconda a quattro giornate dal termine. Ecco così l’ennesimo trionfo del tecnico di Cardeto, vero e proprio mago della Serie C. Anche a Reggio e Cosenza, oggi, un bel sorriso, per il traguardo raggiunto da un bel pezzo di storia amaranto e rossoblu.

