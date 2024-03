Migranti, la Sea Watch 5 diretta a Reggio Calabria: “onde alte 4 metri, serve il porto più vicino”

StrettoWeb

La nave Sea Watch 5 ha soccorso la scorsa notte 70 persone che viaggiavano su due imbarcazioni in pericolo nel Mediterraneo. Le autorità italiane hanno assegnato alla nave il porto di Reggio Calabria, ma, spiega la ong, “impiegheremo quattro giorni per raggiungerlo.”. “Onde di 4 metri – aggiunge l’ong – bloccano la rotta verso nord e non è sicuro proseguire. La nostra priorità è la sicurezza delle persone a bordo, mentre cercheremo riparo nei pressi di Lampedusa chiediamo alle autorità di assegnarci un porto più vicino“.

