Messina, “viviamo il nostro quartiere”: al via il primo incontro del progetto di service learning

StrettoWeb

Con l’incontro di oggi, lunedì 4 marzo, tenutosi nella sede di direzione del plesso Beata Eustochia, si è avviato il percorso di Service Learning dal titolo “Viviamo il nostro quartiere”, curato dall’Istituto Comprensivo Paradiso in sinergia con il Comune di Messina e la V Municipalità.

All’appuntamento odierno hanno preso parte in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò, e per la V Municipalità, il presidente Raffaele Verso unitamente alla presidente della III Commissione con delega alle politiche scolastiche Beatrice Belfiore e una delegazione di consiglieri circoscrizionali, e la dirigente scolastica Eleonora Corrado.

L’assessore Currò nel corso del suo intervento ha sottolineato l’importanza del progetto nell’ottica del già avviato programma di incontri Scuola-Comune, condiviso con il sindaco Federico Basile, per manifestare la volontà e dare un segnale tangibile della presenza e della vicinanza dell’ente ai percorsi formativi portati avanti dagli istituti scolastici cittadini. “Nella fattispecie, questa proposta pedagogica Viviamo il quartiere riveste una fondamentale importanza – ha detto Currò – in quanto il territorio diventa ambiente di apprendimento per le comunità scolastiche su esso insistenti, per dare l’opportunità agli alunni di acquisire conoscenze e valori per sensibilizzarli all’impegno civico, al senso di appartenenza e al bene comune”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.