Messina, presentato il sistema di pagamento automatizzato del parcheggio “La Farina” | FOTO

Presentato poco fa il sistema di pagamento automatizzato del parcheggio “La Farina” a Messina. Questa mattina insieme il sindaco Federico Basile, insieme al vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente di ATM Messina Giuseppe Campagna e agli altri componenti del CdA Carla Grillo e Salvatore Ingegneri e al direttore generale dell’ATM Claudio Iozzi hanno presentato il sistema di pagamento del noto parcheggio messinese.

Basile: “il nostro obiettivo resta la mobilità sostenibile”

“L’automazione del parcheggio “La Farina” fa parte di un ragionamento complessivo. Il nostro obiettivo resta la mobilità sostenibile, che, come in questo caso, è supportata dalla tecnologia. I risultati si raggiungono un passo alla volta grazie ad una programmazione seria; siamo felici di poter constatare che tutto funziona e che stiamo lavorando bene per migliorare la mobilità e la qualità della vita della nostra cittadinanza“, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

