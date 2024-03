Messina: Maurizio Croce resta in Consiglio comunale, decisiva l’assenza dei consiglieri di maggioranza

StrettoWeb

Si è concluso da poco il consiglio comunale del comune di Messina con una sorpresa. E’ stata, infatti, respinta la proposta di decadenza del consigliere comunale Maurizio Croce per il doppio incarico di soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico. L’ex candidato sindaco del centrodestra è riuscito a passare indenne questa fase grazie all’assenza (non si conoscono i motivi) di alcuni consiglieri di maggioranza che sostengono l’amministrazione Basile (non presenti anche due esponenti di opposizione). La votazione si è così conclusa: 12 favorevoli alla decadenza, 13 contrari.

Chiusa questa fase, adesso per Croce è probabile che inizi l’iter di decadenza per il numero spropositate di assenze, contestate anch’esse da due proposte di delibera, una presentata dal Pd e una dal presidente del consiglio comunale Nello Pergolizzi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.