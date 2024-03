Messina, consegnate le licenze definitive a 2 nuovi piloti della corporazione “piloti dello Stretto”

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, presso la Capitaneria di porto di Messina, si è tenuta la cerimonia di consegna delle licenze definitive di pilotaggio, alla presenza del Comandante del Porto C.V. (CP) Francesco Terranova e del Capo Pilota Letterio Donato, ai due nuovi piloti della locale Corporazione: Ivan Speranza e Alessandro Severino. I suddetti piloti, in possesso di comprovata esperienza nel settore marittimo, hanno partecipato nell’anno 2022/2023 ad un concorso pubblico e sono risultati vincitori al termine di uno specifico e complesso tirocinio teorico e pratico della durata di 12 mesi.

Il compito dei piloti è quello di suggerire la rotta e assistere il Comandante della nave nella determinazione delle manovre grazie alle loro conoscenze del porto e delle condizioni meteomarittime locali. Inoltre, i Piloti sono interlocutori diretti dell’Autorità Marittima, attori centrali nella sicurezza in mare. In particolare i piloti della Corporazione dello Stretto operano sui porti di Messina, Reggio e Gioia Tauro e svolgono il loro delicato compito anche sulle navi in transito nello stretto. Grazie a questo ulteriore aumento di organico, la Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina, potrà contribuire ancor meglio ad innalzare il gradiente di sicurezza della navigazione marittima e delle operazioni portuali nei porti di Messina, Gioia Tauro e Reggio Calabria e nell’area di sicurezza dello Stretto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.