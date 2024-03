Messina, Basile: “il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è una rivoluzione necessaria”

StrettoWeb

I presidenti di prima e sesta commissione del comune di Messina, Salvatore Papa e Giuseppe Busà, hanno dato vita alla prima sessione congiunta sul tema del Pums, strumento che poi dovrà essere deciso in consiglio comunale. Per il sindaco Federico Basile il Pums è “uno degli elementi più importanti che la nostra città sta affrontando. Il piano riguarda la viabilità, la pedonalizzazione di alcune aree, la ciclopedonalità ed è una rivoluzione necessaria”. Presente anche il vicesindaco Mondello.

Cos’è il Pums?

Il PUMS è un piano strategico che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità degli individui per migliorare la qualità della vita in città. Prevede un approccio integrato su tutte le forme di trasporto utili alla mobilità urbana, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta, e promuove un’innovazione fondamentale mettendo al centro le persone, piuttosto che la gestione del traffico automobilistico. Principi guida che rendono i cittadini e il territorio protagonisti principali della costruzione del Piano e della sua attuazione.

