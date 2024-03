Messina, Basile incontra il Baby consiglio della terza municipalità

StrettoWeb

“Incontro con il Baby consiglio della terza municipalità. Durante l’incontro, i bambini hanno espresso pensieri meravigliosi e domande stimolanti sul futuro della nostra città e ho ascoltato con molta attenzione le loro riflessioni. È importante coinvolgere e ascoltare le voci dei nostri bambini. Il futuro della nostra comunità è luminoso grazie alla creatività e alla visione dei più giovani”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Grazie al baby consiglio per aver reso questo incontro così speciale e continueremo a lavorare insieme per garantire un futuro migliore per tutti i cittadini“, conclude Basile.

