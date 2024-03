Melito Porto Salvo: sporto e tempo libero nel salone parrocchiale S. Giuseppe

StrettoWeb

Sabato 10 marzo alle ore 17 presso il salone parrocchiale S. Giuseppe di Melito Porto Salvo ci sarà un’iniziativa importante organizzata dall’ufficio Sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova in sinergia con le parrocchie di S. Giuseppe in Melito Porto Salvo e SS. Cosma e Damiano in Masella e altre Associazioni (Calabriamoci , Don Calarco, Vince.Ro) con il patrocinio del comune di Melito Porto Salvo. Don Giovanni Zampaglione direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova sottolinea la sinergia che si è creata da subito nel promuovere questo evento.

“È interessante vedere che delle Parrocchie e Associazioni del territorio si mettono insieme per creare qualcosa di costruttivo e magari realizzare qualcosa che serve a far riflettere le persone e i giovani e non su un tema attuale :quello della Donna. Il clima coinvolgente e aperto che abbiamo creato ci ha permesso di realizzare e stilare un bel programma per domenica 10 marzo. Mi auguro che ci sia tantissima partecipazione da parte delle comunità di Melito e Masella e dalle zone limitrofe. Vi “regalo” nell’attesa di incontrarci numerosi domenica 10 alle ore 17 una bellissima espressione di Papa Francesco sulla donna che recita così: “La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita”“, scrive Don Giovanni Zampaglione.

Dopo i saluti iniziali di don Gaetano Nalesso parroco di S.Giuseppe in Melito Porto Salvo e di don Giovanni Zampaglione direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e parroco di Masella e Montebello Jonico ci saranno gli interventi di Renato Raffa membro dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e di Claudia Pugliese giornalista. A curare le riprese sarà Radio studio 95.

