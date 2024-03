Maria Carmela Iannini di Lega Calabria eletta nell’esecutivo Federcasa

StrettoWeb

“Plaudo alla nomina dell’ avv. Maria Carmela Iannini nell’esecutivo nazionale di Federcasa, la federazione italiana per le case popolari e l’edilizia sociale che riunisce tante realtà operanti in un settore strategico. Prima ancora che una brillante dirigente della Lega, Iannini è una professionista che ha sempre mostrato grande sensibilità verso le istanze sociali, soprattutto quelle degli ultimi”. Lo riporta in una nota Domenico Furgiuele, deputato Lega Calabria.

“Anche questa, insieme ovviamente ad uno specchiato bagaglio di competenze, è la ragione per la quale la gestione di Iannini, nella sua qualità di Commissario Straordinario Aterp, si sta segnalando già per i buoni risultati conseguiti e per il clima di grande collaborazione che Maria Carmela ha saputo creare intorno ai

molteplici tavoli di confronto”.

“Fronti che la vedono impegnata per risolvere i problemi ereditati, ma anche per rilanciare un ambito che per la nostra comunità politica ha sempre rivestito un ruolo centrale. All’avv. Iannini giungano dunque gli auguri di buon lavoro nella giunta esecutiva di Federcase, rafforzati dalla convinzione che anche nel contesto nazionale saprà far valere le sue apprezzate doti di amministratrice sensibile” – conclude Furgiuele.

