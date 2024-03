Manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione pediatriche: il corso a Rizziconi

StrettoWeb

Presso la sede operativa PROCIV – ARCI Rizziconi parte da domani, sabato 2 marzo, il corso Manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione pediatriche. Si tratta di un corso teorico/pratico gratuito per la prevenzione del soffocamento da cibo e la rianimazione cardio polmonare in età pediatrica. Il corso è rivolto a tutti, genitori, nonni, maestre, baby sitter e chiunque voglia imparare ad eseguire le manovre salvavita ad un bambino.

Il corso, già overbooking da giorni, è organizzato dal Centro di Formazione BLSD Cristiano Papasidero, diretto dal dottor Antonino Gerace, ed è riconosciuto dalla Regione Calabria. Nella sede inaugurata il 14 aprile sono già stati organizzati numerosi corsi e sono stati formate più di 100 persone, sia in estate con corsi all’aperto che a novembre con il corso per Sanitari, al quale hanno preso parte medici, infermieri e ostetrici.

Quello che prenderà il via domani è il primo corso gratuito sulla disostruzione delle via aree in età pediatrica e i 40 posti disponibili sono stati prenotati in 48 ore. “Date le tante richieste ne verranno organizzati altri“, assicura il dottor Gerace.

PROCIV – ARCI Rizziconi

La PROCIV ARCI Rizziconi nasce nel 1999 ed ha partecipato a tutte le grandi Emergenze nazionali dal Terremoto di San Giuliano di Puglia (Molise 2002) in poi, passando per L’Aquila, e l’Emilia. L’Associazione aderente alla PROCIV ARCI ha organizzato a Rizziconi per i Volontari della Prociv Calabria due corsi di formazione sulla Psicologia delle Emergenze. Ha organizzato due esercitazioni regionali di Protezione Civile, ben 5 Campi scuola nazionali per giovani di Rizziconi dai 10 ai 17 anni “Anch’io sono la Protezione Civile”; partecipa attivamente alle Campagne nazionali “Io non rischio”.

È attiva inoltre sul territorio comunale: il 14 aprile del 2023 ha inaugurato il Centro di Formazione di BLSD, intitolato al giovane Cristiano Papasidero grazie alla collaborazione dell’Associazione “l’Amicizia di Cristiano”. Gli Istruttori del Centro sono tutti Volontari dell’Associazione che hanno fatto un Corso formativo a Roma presso l’ITC (International Training Center) Squicciarini Rescue. La didattica usata nei corsi del centro diretto dal dottor Gerace è quella dell’AHA (American Heart Association).

