Lunetta di Sibari, un passo indietro? Il Comune incontra Rfi

Si è tenuto ieri mattina un incontro nel gabinetto del sindaco di Cassano All’Ionio Giovanni Papasso per discutere ed approfondire il progetto della lunetta/bretella di Sibari. Presenti, oltre al sindaco stesso, gli assessori Leonardo Sposato e Sara Russo, i dirigenti dell’area Urbanistica e Lavori Pubblici Diego Falcone e Luigi Serra Cassano e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana. Presente anche il consigliere regionale Pietro Molinaro che aveva fatto sì che l’incontro stesso si tenesse mettendo in contatto il Comune di Cassano con Rfi.

Si è trattato di un incontro prettamente tecnico nel corso del quale RFI ha spiegato i dettagli del progetto della bretella/lunetta di Sibari e sul perché si vuole costruire. È stato sottolineato che non

c’è nessuna volontà di isolare Sibari, il Pollino e l’Alto Ionio ed è stato spiegato come il progetto della lunetta migliorerebbe sensibilmente la circolazione dei treni sulla linea jonica, senza modificare i binari che oggi servono Sibari, i quali potranno quindi essere comunque utilizzati dalle imprese ferroviarie esattamente come avviene oggi.

Ribadita la necessità di rispettare la tempistica del PNRR correlata al progetto, RFI esprime la massima apertura per discutere quali

possano essere gli ulteriori possibili futuri interventi necessari per migliorare la mobilità su ferro nell’area dell’Alto Ionio. Non a caso le parti si sono aggiornate ad un nuovo incontro che si terrà tra

un paio di settimane.

Nel suo intervento anche il consigliere Molinaro ha auspicato che si arrivi a una soluzione ottimale sia per quanto concerne le migliorie che questa infrastruttura apporterebbe al sistema trasportistico sia per quanto concerne le legittime richieste dei cittadini. Dal canto suo l’amministrazione comunale e gli uffici dell’Ente cassanese hanno preso atto della proposta.

Il sindaco Papasso ha ringraziato Rete Ferroviaria Italiana per la disponibilità e il consigliere regionale Molinaro per aver fatto sì che l’incontro si tenesse. In ogni caso, il sindaco Papasso ha voluto precisare che rimane la contrarietà sua e dell’amministrazione comunale alla realizzazione della lunetta di Sibari.

