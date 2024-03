Loredana Bertè, il quadro clinico si complica: “accertamenti urgenti all’intestino”

StrettoWeb

Lo stop di Loredana Bertè per motivi di salute, a causa di un problema all’intestino, rischia di diventare più grave e lungo del previsto. La nota cantante originaria di Bagnara Calabria, infatti, deve essere sottoposta a ulteriori accertamenti urgenti, dopo il ricovero di due giorni fa a Roma. A darne notizia è il suo staff, che ha comunicato con una nota anche l’impossibilità per l’artista di tornare sul palco a breve. La data del tour prevista venerdì 15 marzo a Varese è stata spostata al 10 maggio.

“Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti – si legge nel comunicato -. Per questo motivo abbiamo scelto di rinviare il concerto di Varese“. Al momento resta comunque confermato il concerto di Torino, in programma il 19 marzo.

“I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto“, aveva fatto sapere lo staff in un precedente comunicato.

Loredana Bertè aveva accusato problemi all’intestino lunedì, poco prima della data romana del tour, e per lei si era reso necessario il ricovero per un improvviso dolore addominale.

Ecco gli appuntamenti previsti nel calendario della tournée: 15 marzo Varese, Teatro di Varese; 19 marzo Torino, Teatro Colosseo; 23 marzo Brescia, Teatro Display; 3 aprile Trieste, Teatro Rossetti; 12 aprile Cremona, Teatro Ponchielli; 18 aprile Bari, Teatro Team; 23 aprile Parma, Teatro Regio e 4 maggio Portorose (Slovenia), Auditorio Portorose.

