Loredana Bertè non sta bene: ricoverata in ospedale

Loredana Bertè non sta bene e si è reso necessario il ricovero in ospedale. Lo comunica in una nota il suo staff: “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve. Bertè era già a Roma da ieri e – si legge nel comunicato – non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto“.

Bertè, 73 anni, ha vinto il premio della Critica intitolato alla sorella, Mia Martini, all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha gareggiato con il brano Pazza. Si tratta di un pezzo autobiografico, un inno alla libertà dai pregiudizi e dalle ipocrisie. Il brano fa parte dell’album Ribelle, una raccolta in 3 cd, 2 lp e in digitale, un’antologia di 57 brani che condensano la straordinaria carriera dell’artista, tra best of e duetti. Il 24 febbraio ha partecipato a Una voce per San Marino, classificandosi al secondo posto.

Loredana Bertè è tra i coach di The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici su Rai1; è stata anche ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, domenica 3 marzo. È impegnata nel Manifesto Tour Teatrale 2024, un grande tributo al pop e al rock e un omaggio, attraverso i visual, alla pop art: dopo la data del 5 marzo a Milano, al teatro Repower, era attesa a Roma questa sera al Brancaccio.

Ecco gli appuntamenti previsti nel calendario della tournée: 15 marzo Varese, Teatro di Varese; 19 marzo Torino, Teatro Colosseo; 23 marzo Brescia, Teatro Display; 3 aprile Trieste, Teatro Rossetti; 12 aprile Cremona, Teatro Ponchielli; 18 aprile Bari, Teatro Team; 23 aprile Parma, Teatro Regio e 4 maggio Portorose (Slovenia), Auditorio Portorose.

