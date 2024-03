Laura Barbieri ancora a capo di Fipe Confcommercio Cosenza

StrettoWeb

Laura Barbieri è stata rieletta alla presidenza di Fipe Confcommercio Cosenza per il prossimo quinquennio 2024-2029. L’elezione è avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea elettiva della federazione che rappresenta e assiste bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari, ma anche mense, ristorazione multilocalizzata, emettitori buoni pasto e casinò.

Barbieri, titolare insieme alla sua famiglia dell’Hotel Barbieri di Altomonte, è alla guida di Fipe Cosenza dal 2019. Nel suo primo mandato ha avuto il difficile compito di guidare la federazione durante il difficile periodo della pandemia, con iniziative a sostegno delle imprese del settore e proposte per la ripartenza.

“Sono onorata della fiducia che l’Assemblea mi ha voluto riconoscere. Ci aspettano cinque anni di lavoro intenso con delle sfide che dobbiamo obbligatoriamente affrontare prima fra tutte la carenza di personale nei pubblici esercizi – ha dichiarato il Presidente Barbieri – per questo ho voluto accanto a me una squadra che unisse l’esperienza di chi svolge questa attività da anni alla freschezza delle nuove generazioni di imprenditori”.

Rinnovato anche il Consiglio Direttivo che affiancherà la presidente Barbieri e sarà composto da Aiello Sergio (Presidente SILB – Sindacato Italiano Locali da Ballo), Caroli Andrea (Titolare Afieri House – Corigliano Rossano), Carravetta Romina (Ristorante Papero Verde – Rende), Cavallo Gianni (Gallery Cafè – Corigliano Rossano) De Francesco Andrea (Molto Music Pub – Rende), De Luca Enrico (Lavinium – Mormanno), Giannotti Antonio (Presidente SIB – Sindacato Italiano Balneari), Greco Tommaso (IGreco – Cosenza), Lenonino Francesco (La Malteria – Corigliano Rossano, Cosenza), Rose Maria Elisa (Hostaria De Mendoza – Rende).

Soddisfatti per la rielezione di Laura Barbieri il Presidente di Confcommercio Cosenza e il Direttore Maria Santagada che in una dichiarazione congiunta hanno affermato “siamo certi che Laura Barbieri continuerà a guidare con competenza e passione la Fipe di Cosenza. Il suo impegno sarà fondamentale per affrontare le sfide che il settore sta attraversando e per valorizzare il ruolo strategico della ristorazione e del turismo nel nostro territorio”.

