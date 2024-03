Karate, grande successo a Forlì per il Team Trimboli Reggio Calabria

StrettoWeb

La società reggina Karate Club Reggio Calabria – guidata dal Maestro Santi Trimboli, Direttore tecnico Nazionale icona del karate internazionale, e dalle figlie Maestro Margherita e Federica Trimboli (direttori tecnici di alto profilo tecnico allenatori della Nazionale Italiana Wkaeda) – ha partecipato con i suoi atleti alla Coppa Italia WKAEDA WUKF, riportando risultati strepitosi.

I vincitori

Medaglia d’oro per il capitano della squadra team Karate Trimboli, Carlo Giuseppe Emanuele, atleta di alto profilo tecnico fa parte della Nazionale Italiana Wkaeda atleta di interesse mondiale, pluricampione italiano ed europeo, si è distinto come sempre nella sua categoria Cadetti Kata prevalendo nettamente sui suoi avversari, silenziando il palazzetto con la sua eleganza, forza ed esplosività, conquistando una meritatissima medaglia d’oro.

Medaglia d’oro conquistata da Trimboli Margherita nella categoria Master Kata. Margherita, atleta plurimedagliata a livello nazionale, europeo e mondiale, maestro, allenatrice della Nazionale Kata Wkaeda, non smentisce mai, si è imposta come sempre sulle sue avversarie facendo ancora parlare di lei per lo stile impeccabile nell’esecuzione dei kata, lo stile Shitoryu che il Maestro Santi le ha insegnato e trasmesso a 360 gradi.

Medaglia d’oro per la squadra di Kumite maschile Cadetti seguita e guidata dal Coach Maestro Trimboli Federica, grande rivelazione della competizione, composta da Florese Giovanni, , Ventura Lorenzo, Florese Domenico Gigliotti Valentino. Gli atleti hanno dominato il tatami dando spettacolo con tecniche rapide, efficaci, corrette e vincenti.

Due medaglie d’argento per Carlo Federica, categoria Children cinture nere, kata e kumite. Federica sempre attenta e determinata ha affrontato la competizione egregiamente e come sempre ha ottenuto il podio in una categoria difficile ed impegnativa..

Due medaglie di bronzo per Marenco Aldo, categoria Mini Cadet kata e Kumite kg-50. L’atleta sempre presente alle competizioni di alto livello, ha affrontato in questa gara atleti di alto valore tecnico riuscendo a conquistare il podio e non smentendo le aspettative dei suoi maestri.

Medaglia di Bronzo per Ventura Lorenzo, categoria Cadetti Kumite kg-60. L’atleta è riuscito ad imporsi sul tatami con grande determinazione, sempre presente in tutte le competizioni Nazionali sta migliorando giorno dopo giorno, e ascoltando e seguendo le direttive dei suoi maestri, è riuscito in una categoria non facile ha ottenere la medaglia di bronzo, risultato sudato e combattuto egregiamente.

Medaglia d’oro per Fotia Giorgia categoria Children cinture colorate, kumite. Giorgia alla sua prima competizione a livello nazionale ha saputo mettere in pratica gli insegnamenti dei suoi maestri riuscendo a prevalere sulle sue avversarie”.

“Sul tatami si è anche distinto l’Ufficiale di gara Calabrese Dott.ssa Stillittano Loredana per la sua impeccabile professionalità

Il Team del Maestro Trimboli si complimenta col Presidente Maestro Rosario Selman e tutta la direzione Nazionale della WKAEDA e gli ufficiali di gara per l’ottima riuscita della Competizione che con un numero elevato di atleti si sono rispettati i tempi di gara scorrendo con un’ottima fluidità”.

“Che dire: tutto il Team Trimboli è orgoglioso di questi grandi atleti che con sacrifici, perseveranza e passione seguono il loro Maestro Santi, il quale è pienamente soddisfatto di tutti loro e ha grandi prospettive per il futuro. Un ringraziamento va fatto ai genitori che con tanta passione e sacrificio seguono i loro figli e la società. Adesso la squadra del karate Club si preparerà per il Campionato Nazionale che si terrà a Milano nel mese di Aprile”, conclude la società a fine nota.

