Interventi di scerbatura, spazzamento, potatura: la viabilità a Messina

Da giovedì 7 sino a venerdì 22 marzo, nella fascia oraria 6-14, saranno effettuati interventi di scerbatura in quadrilateri di strade a Fondo Fucile, comprendenti le vie Platone, Socrate, Evemero da Messina, Zenone, 37 D, 37 H, Giorgia e largo Talete. Da giovedì 14 a lunedì 25 marzo, nella fascia oraria 6-17, i lavori di scerbatura e spazzamento interesseranno le seguenti vie del rione Ritiro: San Michele, Cigno, Centauro, Capella, Andromeda, Auriga, Polluce, Canope, Altair, Sirio, Pleiadi, Procione e Sagittario, piazza Argo e vicolo Libra. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

I divieti di sosta per attività di potatura alberature a partire da venerdì 8 a venerdì 22 marzo

Proseguiranno da venerdì 8 sino a venerdì 22 marzo, nelle fasce orarie 7-17 e 6-16, gli interventi di potatura di alberature in vari tratti di strade cittadine della zona centro nord e centro sud, dove sono stati disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione: vie Principe Umberto, Dina e Clarenza, Alaimo de Leontino, Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Peculio Frumentario, Quod Queris, Sacro Cuore di Gesù, scalinate via Monsignore Bruno, San Gregorio, Montevergine e Sant’Anna, Napoli, Giolitti, Buganza, Monsignor Grano, XII Apostoli e nel parcheggio di villa Dante. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Lavori di spostamento di una condotta idrica in un tratto del viale Annunziata

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di spostamento di una condotta idrica nella complanare sud del viale Annunziata, per un tratto di 30 metri, a valle dell’intersezione con via Città di Genova, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto da lunedì 11 sino a venerdì 15 marzo, dalle ore 8 sino alle 17, nel tratto su esposto, saranno istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati; il restringimento della carreggiata stradale, per singoli tratti di intervento, consentendo il transito veicolare, in sicurezza, nella parte di carreggiata stradale non impegnata dagli interventi; e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Lavori di ripristino della segnaletica stradale orizzontale: i provvedimenti viabili

Previsti provvedimenti viabili da mercoledì 6 a martedì 12, per consentire lavori di ripristino della segnaletica stradale orizzontale in piazza Lo Sardo e nelle vie Porta Imperiale e Antonio Martino. Pertanto vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada: dalle ore 20 di mercoledì 6 alle 6 di giovedì 7, entrambi i lati di via Porta Imperiale; dalle 20 di giovedì 7 alle 6 di venerdì 8, entrambi i lati della carreggiata stradale di piazza Lo Sardo; e dalle 20 di lunedì 11 alle 6 di martedì 12, entrambi i lati di via Antonio Martino.

Divieti di sosta nelle vie Bertino, Lipari, Salina, Stromboli, San Giuseppe, Strombolicchio e San Sebastiano a Gesso

Per consentire l’eventuale accesso di veicoli di emergenza e di pronto soccorso, sono stati disposti divieti di sosta a Gesso nelle vie Bertino, Lipari, Salina, Stromboli, San Giuseppe, Strombolicchio e San Sebastiano.

Divieto di sosta in un’intersezione stradale

Adottato il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nel tratto di strada in corrispondenza dell’intersezione tra via Fonderia, la rampa adiacente la scalinata Domenico Moro e via Santa Maria la Nuova. Il provvedimento si è reso necessario per agevolare il transito veicolare in corrispondenza della suddetta intersezione stradale.

