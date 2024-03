Incidente in provincia di Cosenza: auto si ribalta di fronte alla scuola | FOTO

StrettoWeb

Brutta disavventura a Trebisacce, in provincia di Cosenza: una Toyota di colore grigio, di fronte al Liceo Sientifico Galileo Galilei in viale della libertà, si è ribaltata sul manto stradale. Secondo i primi accertamenti, il conducente alla guida avrebbe perso conoscenza e, pertanto, il controllo alla guida: avrebbe quindi urtato contro un’auto parcheggiata per poi capovolgersi completamente. L’uomo, uscito da solo dell’abitacolo, ha riportato una ferita sulla testa ma risulta cosciente. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per le cure del caso e la Polizia municipale per accertare le dinamiche dell’incidente. Traffico in tolta e viabilità rallentata nell’area circostante.

