Tragico incidente a Catania: auto contro un muretto, un morto e tre feriti gravi

Un tragico e mortale incidente si è verificato nella tarda serata di ieri in Sicilia, per la precisione sulla Strada Provinciale 92 a Nicolosi, in provincia di Catania. Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a sbattere contro un muretto dopo una curva.

Nell’impatto, però, ha perso la vita un ragazzo di 20 anni, mentre altri tre giovani sono feriti in gravi condizioni. Sul posto sono giunti, oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri della Stazione di Nicolosi e i Vigili del Fuoco di Adrano.

